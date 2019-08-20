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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:44 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية رجال الجمارك و المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبدالعظيم حمادة، نائب مدير الإدارة الثالثة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم  66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم  118 لسنة 1975.
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط إير إيطاليا رقم 801 القادمة من مالبينزا، حاول راكب مصرى الجنسية المرور وسط الحشود للعبور بدون تفتيش فاستوقفة النوبى شحتو مأمور اللجنة الجمركية، وسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية فاجاب بالنفى مع ملاحظة شدة إرتباكه.
 
وبالعرض على صابر عبد الحميد، مدير الحركة، قرر تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة مى صفوت مأمور الفحص، فأفادت بوجود أشياء متماثلة.
 
وتم عرض الأمر على عبد العظيم حمادة مدير الإدارة الثالثة بالإنابة فقرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب بواسطه مأمور الخط الأخضر، محمد عمر مأمور تفتيش الخط الأخضر، تحت إشراف صابر عبد الحميد، مدير الحركة، فتبين وجود كيلو و 250 جرام من المشغولات الذهبية مخفاه داخل الملابس الخاصة بالراكب فى الامتعه الشخصية .
 
 
قرر جمال عبدالفتاح مدير عام الجمارك بمبنى الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 25 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .
 

جمارك

مطارالقاهرة

تهريب

مشغولات ذهبية

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