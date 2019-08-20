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ثانى تسرب للنفط قبالة سواحل مقاطعة "نيوفاوندلاند أند لابرادور" الكندية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:00 ص
ثانى تسرب للنفط قبالة سواحل مقاطعة "نيوفاوندلاند أند لابرادور" الكندية تسرب نفط _ صورة ارشيفية
نيوفاوند /أ ش أ/

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أعلنت شركة هيبيرنيا للإستغلال والتنمية، الإثنين أن منصتها النفطية أمام سواحل مقاطعة "نيوفاوندلاند اند لابرادور" بالشرق الكندى سجلت تسربا نفطيا، مشيرة إلى أن محو 2.200 لتر على الأقل من النفط تسرب إلى مياه المحيط الأطلنطي.

وذكرت شركة هيبرنيا أنه بعد انقطاع التيار الكهربائى مساء السبت الماضى على المنصة، بدأ نظام الرش فى العمل مما تسبب فى إغراق جزء منها وحدوث فيضان مزج الماء بالنفط. وتسرب الخليط فى المحيط، وفقا لما ذكرت هيئة "الإذاعة الكندية" "سى بى سى نيوز".

وأكد تجمع الشركات "الكونسورتيوم" الذى يمتلك الشركة أنه تمت إعادة تشغيل التيار وأن جميع موظفى منصة هيبرنيا آمنون، لكن إنتاج النفط توقف. وذكرت الشركة أنها نشرت أربع سفن بما فى ذلك كاسحة لمواجهة هذا التسرب، جدير بالذكر أن هذا الحادث هو ثانى تسرب للنفط فى شهر على "منصة هيبرنيا".

 


تسرب للنفط

سواحل مقاطعة نيوفاوندلاند أند لابرادور

كندا

أخبار كندا

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