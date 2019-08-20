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توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء اختبار الأحياء والتفاضل الدور الثانى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:43 ص
توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء اختبار الأحياء والتفاضل الدور الثانى امتحانات - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات قبل قليل، استعدادا لدخول امتحانات الدور الثانى وأداء اختبار مواد الأحياء لطلاب شعبة العلمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وقالت مصادر مسئولة، إن غرفة العمليات تواصلت مع رؤساء لجان سير الامتحانات للتأكد من وصول أسئلة الامتحان الى المدارس المخصصة كمقار للحان السير فى حراسة الشرطة.

وانطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الاحياء للدور الثانى للثانوية العامة

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