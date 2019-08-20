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تعرف على ضوابط "الأعلى للإعلام" لبرامج "التوك شو" الدينية والرياضية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:00 ص
تعرف على ضوابط "الأعلى للإعلام" لبرامج "التوك شو" الدينية والرياضية الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد
كتب محمد السيد

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وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية و الطبية و الرياضية وبرامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز و العنف و الكراهية.
 
ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية :
 
_ مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية.
 
_أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين.
 
_أن يراعى في حالة التعرض لمسئلة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
 
 _ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.
 
وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية :
 
- الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.
 
_عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع.
 
احترام الرموز الرياضية، وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام.
 
أما ضوابط البرامج الطبية فتضمنت :
 
_عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس.
 
_ عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.
 
_عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
 
فيما شملت ضوابط برامج التوك شو :
 
_ أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء بنقاباتهم.
 
_أن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته.
 
_أن يلتزم البرنامج بالمرجعية والتأكد من المصدر في كل معلوماته المذاعة.
 
_أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.
 
_أن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.
 
_أن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.
 
_ألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة ولا تزيد الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل بمدد تتراوح من 5 إلى 8 دقائق.
 
 

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد أحمد

الاعلى للاعلام

ضوابط البرامج

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