تعرف على ضوابط "الأعلى للإعلام" لبرامج "التوك شو" الدينية والرياضية

كتب محمد السيد

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية و الطبية و الرياضية وبرامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز و العنف و الكراهية.

ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية :

_ مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية.

_أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين.

_أن يراعى في حالة التعرض لمسئلة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

_ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.

وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية :

- الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.

_عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع.

احترام الرموز الرياضية، وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام.

أما ضوابط البرامج الطبية فتضمنت :

_عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس.

_ عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

_عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

فيما شملت ضوابط برامج التوك شو :

_ أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء بنقاباتهم.

_أن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته.

_أن يلتزم البرنامج بالمرجعية والتأكد من المصدر في كل معلوماته المذاعة.

_أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.

_أن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.

_أن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.

_ألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة ولا تزيد الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل بمدد تتراوح من 5 إلى 8 دقائق.