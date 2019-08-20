تعرف على ضوابط "الأعلى للإعلام" لبرامج "التوك شو" الدينية والرياضية

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية و الطبية و الرياضية وبرامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز و العنف و الكراهية.
ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية :
_ مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية.
_أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين.
_أن يراعى في حالة التعرض لمسئلة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
_ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.
وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية :
- الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.
_عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع.
احترام الرموز الرياضية، وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام.
أما ضوابط البرامج الطبية فتضمنت :
_عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس.
_ عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.
_عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
فيما شملت ضوابط برامج التوك شو :
_ أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء بنقاباتهم.
_أن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته.
_أن يلتزم البرنامج بالمرجعية والتأكد من المصدر في كل معلوماته المذاعة.
_أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.
_أن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.
_أن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.
_ألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة ولا تزيد الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل بمدد تتراوح من 5 إلى 8 دقائق.
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