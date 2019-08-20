تعرف على جامعة الجلالة الجديدة × 7 معلومات

كتب وائل ربيعى

بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالانتهاء من جامعة الجلالة بحلول سبتمبر 2019، يرصد "اليوم السابع"، أهم 5 معلومات عن الجامعة الجديدة، والكليات المنتظر إنشائها ، والبرامج التعليمية الجديدة التى تعتمد عليها.

1- تضم جامعة الجلالة 13 كلية بمختلف التخصصات العلمية.

2- كليات جامعة الجلالة هى الهندسة، الإدارة والسياسات العامة، والبايوتكنولوجي والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية.

3 – تضم الجامعة أيضا كليات الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشري، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة.

4- منتظر أن تستوعب الجامعة 12 ألفًا و750 طالبًا فى مراحلها الثلاث.

5- تحتوى الجامعة على أكاديمية للعلوم بهضبة الجلالة على مساحة 12 فدانًا.

6- تستوعب الأكاديمية 5040 طالبًا، و تضم تخصصات (القانون والتحكيم الدولي، ودراسة التجارة الدولية و آلياتها.

7 – تضم الأكاديمية أيضا تخصصات إدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، والطاقة المتجددة و الذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار.