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تنتهى فى سبتمبر وتضم 13 كلية..

تعرف على جامعة الجلالة الجديدة × 7 معلومات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:30 ص
تعرف على جامعة الجلالة الجديدة × 7 معلومات هضبة الجلالة - إنشاءات
كتب وائل ربيعى

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بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالانتهاء من جامعة الجلالة بحلول سبتمبر 2019، يرصد "اليوم السابع"، أهم 5 معلومات عن الجامعة الجديدة، والكليات المنتظر إنشائها ، والبرامج التعليمية الجديدة التى تعتمد عليها. 

1-   تضم جامعة الجلالة 13 كلية بمختلف التخصصات العلمية.

2-    كليات جامعة الجلالة هى الهندسة، الإدارة والسياسات العامة، والبايوتكنولوجي والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية.

3 – تضم الجامعة أيضا كليات الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشري، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة.

4-  منتظر  أن تستوعب الجامعة 12 ألفًا و750 طالبًا فى مراحلها الثلاث.

5-   تحتوى الجامعة على أكاديمية للعلوم بهضبة الجلالة على مساحة 12 فدانًا.

6-    تستوعب الأكاديمية 5040 طالبًا، و تضم تخصصات (القانون والتحكيم الدولي، ودراسة التجارة الدولية و آلياتها.

 7 – تضم الأكاديمية أيضا تخصصات إدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، والطاقة المتجددة و الذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار.


جامعة الجلالة

التعليم العالى

الرئيس السيسى

الجلاله

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