تشاد تعلن حالة الطوارىء فى 3 أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمنى

إنجامينا /أ ش أ/

ذكر متحدث حكومى فى تشاد، الاثنين، أن مجلس الوزراء أعلن حالة الطوارئ فى ثلاثة أقاليم وسط قتال بين الجماعات العرقية المتناحرة.

وقال المتحدث ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين ، إن المجلس أعلن حالة الطوارئ فى إقليم تبتسى بغرب تشاد على الحدود مع النيجر، وإقليمى سيلا ووداى فى الشرق على الحدود مع السودان، وأضاف أن حالة الطوارئ ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أغسطس حتى العاشر من سبتمبر.

وجاء فى البيان أن "حالة الطوارئ هذه ستساعد فى الحفاظ على النظام والأمن العام واستعادتهما، وكذلك فى السيطرة الدائمة والفعالة على الحدود"، ولم يذكر البيان ما إذا كان الإعلان سيشمل نشر قوات.

ولقى ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم فى الأسبوعين الماضيين، فى اشتباكات بين رعاة الماشية الرحل المنتمين لجماعة الزغاوة العرقية التى ينحدر منها الرئيس، إدريس ديبي، وبين مزارعين معظمهم من تجمع واديان.