تسكين 2281 أسرة من سكان العشوائيات فى 4 مشروعات بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة، نسب التسكين فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية، التى تم إنشاؤها لاستيعاب سكان تلك المناطق.

وأكدت المحافظة أنه تم تسكين 789 أسرة بمشروع أهالينا نقلاً من منطقة ترعة الطوارىء، حيث يتم إنشاء محور ترعة الطوارئ بالمنطقة، كما تم هدم 249 عقار بعشش أبو السعود، وتسكين 497 أسرة بمشروع الأسمرات 3 ، كما تم هدم 192 مدبغة وباقى 22 مدبغة مقرر هدمها، وهدم 50 مصنع غره من أصل 66 مصنع بمنطقة المدابغ .

وكشفت المحافظة عن نسب التسكين بحكر السكاكينى بالشربية حيث بلغت 485 أسرة وتم تسكينهم بمشروع المحروسة (1) كما تم ازالة 110 عقار من منطقة الحكر القديم حتى الآن ، كما انتهت المحافظة من تسكين 510 أسرة بمنطقة روضة السيدة.