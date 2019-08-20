ترامب يحث رئيسى وزراء الهند وباكستان لتخفيف التوترات بين البلدين فى كشمير

إسلام أباد /أ ش أ/

حث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأثنين، رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ونظيره الباكستانى عمران خان على التخفيف من حدة التوترات بين البلدين فى أزمة إقليم كشمير.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جايدلى ، فى بيان حول مكالمة ترامب مع مودى ، "إن الرئيس الأمريكى أبلغه بأهمية تخفيف التوترات بين الهند وباكستان والحفاظ على السلام فى المنطقة".

وأضاف جايدلى ، فى بيانه الذى نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية ، " إن الزعيمين ناقشا كذلك كيفية استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية الأمريكية - الهندية عبر زيادة التجارة، كما يتطلع كلاهما إلى اللقاء مرة أخرى قريبا".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى ، خلال مؤتمر صحفى فى وقت لاحق اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكى أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء عمران خان عقب مكالمة مودى لمناقشة الوضع الراهن فى كشمير.

وقال قريشى ، حسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية ، إنه فى يوم 16 أغسطس تحدث ترامب مع مودى بعد محادثته مع عمران خان، الذى وثق فى الرئيس الأمريكى قبيل انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولى حول كشمير، مشيرا إلى أن ترامب خلال مكالمته الهاتفية اليوم مع عمران خان أعرب عن رغبته فى تخفيف التوترات بين الهند وباكستان.

وأضاف قريشى " إن عمران خان أبلغ ترامب بأن هناك حظر تجوال مفروض فى الجزء المحتل من قبل الهند فى كشمير منذ 15 يوما، وقال رئيس الوزراء طبقا للمعلومات الحديثة أن آلاف من الكشميريين بينهم القيادة المحلية للإقليم تم اعتقالهم بينما تم طرد العديد منهم خارج الجزء المحتل".