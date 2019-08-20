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ترامب يتعهد بعدم بناء فندق فى جزيرة جرينلاند الدنماركية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:04 ص
ترامب يتعهد بعدم بناء فندق فى جزيرة جرينلاند الدنماركية ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بعدم بناء فندق يحمل اسمه فى جزيرة جرينلاند التى تملكها الدنمارك، وذلك بعد يوم على إعلانه الاهتمام بشراء الجزيرة من كوبنهاجن.

وغرد ترامب ـ على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ برسم ساخر لفندق ترامب المذهب فى لاس فيجاس يعلو وسط منازل متواضعة على الساحل الصخرى للجزيرة، مرفقا الرسم بعبارة "أعد بألا أفعل هذا بجرينلاند".

وكان الرئيس الأمريكى قد أكد، فى تصريح له أمس الاثنين، أن الدانمارك حليف وثيق للولايات المتحدة، موضحا أن فكرته فى شراء جزيرة جرينلاند التى تملكها الدنمارك تشكل صفقة عقارية ضخمة لما لهذا الإقليم من أهمية استراتيجية.

وقد استعمرت الدنمارك جزيرة (جرينلاند) إبان القرن الثامن عشر،وتبلغ مساحة الجزيرة مليونى كم مربع ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، غالبيتهم من الإسكيمو.

 


جزيره جرينلاند

الدنمارك

ترامب

جرينلاند

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