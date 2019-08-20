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تحرير 569 مخالفة مرورية وضبط سائق متعاطى مخدرات أثناء القيادة بأسوان

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:26 م
تحرير 569 مخالفة مرورية وضبط سائق متعاطى مخدرات أثناء القيادة بأسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان. تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 569 مخالفة مرورية متنوعة وتم ضبط 5 مركبات توك توك و3 دراجات نارية وتروسيكل بدون ترخيص.

وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى مخدر حشيش وبانجو.

وكما تضمنت الجهود تحرير 105 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة. والتصالح الفورى فى 69 مخالفة وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش 

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 75 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 200 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.


حملة مرورية باسوان

مرور اسوان

تحرير مخالفات مرورية

ضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات

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