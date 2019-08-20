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تحرير 4 محاضر لمحلات وثلاجة لحوم لبيعها بأغلى من السعر الرسمى بمدينة الطود

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:59 ص
تحرير 4 محاضر لمحلات وثلاجة لحوم لبيعها بأغلى من السعر الرسمى بمدينة الطود جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى

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شنت إدارة التموين بمركز الطود شرقي الأقصر، برئاسة علي محمد محمود القاضي، حملة للمرور على المحلات التجارية والغذائية بمدينة الطود لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، استمراراً للحملات التموينية المكثفة وتشديد الرقابة على المخابز والأسواق وضمان جودة أسعار السلع والمنتج بالمدينة، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنح أمن دولة برقم 541 لمحل تجاري بمدينة الطود لبيعه بسعر أغلي من السعر الرسمي المتعارف عليه، وتحرير محضر رقم 542 جنح أمن دولة لمحل بقرية العديسات بحري لبيعه بسعر أغلى من السعر الرسمي المتعارف عليه، ومحضر رقم 543 جنح أمن دولة لمحل ثلاجة بيع لحوم وفراخ مجمدة لعدم الإعلان عن قائمة الأسعار، ومحضر رقم 544 جنج أمن دولة لسوبر ماركت بحاجر العديسات بحري لعدم الإعلان عن قائمة الاسعار، وأوضح مدير إدارة تموين الطود أنه جاري العرض على النيابة العامة بالأقصر لاتخاذ اللازم.

 


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