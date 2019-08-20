تحريات قتل قهوجى لشخص وإصابة 3 آخرين: شاركه ابن عمه فى إطلاق النار وفر هاربا

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة مقتل أحد الأشخاص، وإصابة اثنين آخرين، على يد صاحب مقهى، بسبب الخلاف على "النقوط" بحفل زفاف، واشترك ابن عم المتهم فى ارتكاب الجريمة.

وتوصلت التحريات أن المتهم المضبوط "صاحب المقهى "، استخدم بندقية آلية وأطلق الرصاص على المجنى عليهم، وشارك ابن عمه الهارب فى التشاجر معهم.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وإعداد الأكمنة، للقبض على المتهم الهارب، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة أن المتهم المضبوط، صاحب المقهى، تنافس مع أحد المجنى عليهم على "النقوط " خلال حضورهما حفل زفاف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تدخل خلالها عدد من الحاضرين بالحفل، لفض الخلاف.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليهم توجهوا لمقهى المجنى عليه فى اليوم التالى لحفل الزفاف، للتشاجر معه، إلا أنه أشهر سلاحا ناريا، وأطلق النار تجاههم، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة الآخرين اللذان تم نقلهما إلى المستشفى فى حالة حرجة.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية، مما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى أن صاحب مقهى أشهر سلاحا ناريا، وأطلق عدة أعيرة مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية، تم نقلهما فى حالة حرجة إلى المستشفى،بسبب التنافس على " النقوط " خلال حضورهما حفل زفاف.

وأفادت تحريات رجال المباحث أن المتهم فور ارتكابه الجريمة فر هاربا.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائدان هشام فتحى وعمر مبارك، من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.