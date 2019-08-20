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تجديد ندب فرحان بطران مديرا للتفتيش على نيابة النقض.. وحسام الديب أمينا عاما

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:59 م
تجديد ندب فرحان بطران مديرا للتفتيش على نيابة النقض.. وحسام الديب أمينا عاما المستشار عبدالله عصر-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، قرارًا بتجديد ندب المستشار فرحان بطران، مديرا للتفتيش القضائى على أعمال نيابة النقض، كما قرر المجلس تجديد ندب المستشار محمود مسعود مديرًا لنيابة النقض.

 

وتضمن قرار "القضاء الأعلى" ندب المستشار حسنى عبد اللطيف رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض، وهو المنصب الذى كان يشغله المستشار عبدالله عصر قبل قرار تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وندب المستشار حسام الديب أمينًا عامًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى خلفًا للمستشار يحيى خليفة الذى بلغ السن القانونى للتقاعد.

 


مجلس القضاء الأعلى

التفتيش القضائى بالنقض

الأمين العام لمجلس القضاء

القضاء

الحركة القضائية

حركة تنقلات القضاء

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