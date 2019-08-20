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تجديد حبس 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا احتياطيًا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:21 م
تجديد حبس 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا احتياطيًا حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 9 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وضمت قائمة المتهمين  "  أحمد عبد الحافظ، ومحمد جمعه، ومحمد محمود، وعلاء عبدالحميد، وأحمد أنور، ومحمد رشاد، وعارف حسين، وعبدالحميد محمد، وعبدالرحمن محمد " ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية، والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


تجديد حبس 9 متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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