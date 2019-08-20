تجديد حبس مسجل بتهمة احتجاز طالب انتقاما منه بسبب خلافات فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة احتجاز مواطن داخل عقار فى دائرة قسم الشرابية، قام بتكبيله وتوثيق يديه وقدميه بالحبال، على خلفية سرقة المجنى عليه هاتفه المحمول، فقرر الانتقام منه.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، تفيد بقيام "مسجل خطر" باحتجاز أحد الأشخاص داخل عقار بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة، وباستهداف العقار المُشار إليه أمكن ضبط "مسجل خطر" 45 سنة مقيم بالعقار محل الضبط سبق إتهامه فى 30 قضية آخرها "مخدرات"، وبصحبته المجنى عليه طالب مقيم بدائرة القسم "مكبل اليدين"، ومصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لقيام المجنى عليه بسرقة هاتفه المحمول قام باستدراجه واحتجازه بالشقة سكنه، وتعدى عليه بالضرب بإستخدام الأدوات المضبوطة محدثاً إصابته المُشار إليها، لإجباره على رد الهاتف المستولى عليه، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.