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تجديد حبس طبيب استولى على أموال طبيب بشرى 15 يوما على ذمة التحقيق بالغربية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:53 م
تجديد حبس طبيب استولى على أموال طبيب بشرى 15 يوما على ذمة التحقيق بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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جددت نيابة مركز طنطا، حبس طبيب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاستيلائه على أموال طبيب بشرى بواقع مليون و837 ألفا و630 دولار أمريكى بحجة توظيفهم فى مجال الاستثمار العقارى.

 

 يذكر أن المتهم هو الذراع الأيمن لمستريح طنطا الذى استولى على 600 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفهم فى تجارة الغلال والعقارات ومحبوس حاليا على ذمة عشرات قضايا النصب.

 

وكشفت تحريات العقيد وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، عن تفاصيل مثيرة فى قضية طبيب طنطا المستريح، والذى استولى على مليون و837 ألف و630 دولار أمريكى من طبيب بشرى بحجة توظيفهم فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل أرباح 9% شهريًا، عن أن المتهم ابن عمه
استولى على 600 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفهم فى تجارة الغلال والعقارات، ومحبوس حاليًا على ذمة عشرات القضايا.

 

كان العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تمكن من ضبط المتهم الذى يمتلك شركة استثمار عقارى، بعد قيامه بالنصب على طبيب بشرى والاستيلاء منه على مليون و837 ألف و630 دولار أمريكى مقابل توظيفهم فى تجارة العقارات والمحاصيل الزراعية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعوده ورفض رد المبالغ.

 

وكشف التحريات أن المستريح هو الذراع الأيمن لابن عمته "مستريح طنطا" المحبوس حاليا، وكان يعمل معه منذ عدة سنوات، وأنه فى خلال الـ5 سنوات الأخيرة ظهر عليه الثراء الفاحش، ويقوم بإنشاء 20 برج سكنى فى وقت واحد بمدينة طنطا، وأوهم ضحاياه باستثمار أموالهم وحصولهم على أرباح شهرية مقابل هذا الاستثمار، ولم يفٍ المتهم بوعوده مع الضحايا ورفض رد المبالغ،وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضى المعارضات.


قرر تجديد حبسه 15يوما على ذمة القضية، وقررت النيابة العامة تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

 


مدير امن الغربية

مستريح طنطا

نصب

مستريح الغربية

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