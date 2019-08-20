سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس جزار قتل تاجر جمال طالبه بسداد دين 30 ألف جنيه فى الهرم

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:16 م
تجديد حبس جزار قتل تاجر جمال طالبه بسداد دين 30 ألف جنيه فى الهرم متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس جزار قتل تاجر جمال، وأنهى حياته بقطعة أرض زراعية بالهرم، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم، بسداد مبلغ 30 ألف جنيه دين عليه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة تاجر جمال، ملقاة بقطعة ارض زراعية، بجوار الطريق الدائرى.
 
وعلى الفور انتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه، بها جروح وطعنات بأنحاء جسده، وعثر على مفاتيح وهاتفه المحمول.
 
كشفت تحريات رجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، مالك محل جزارة، حيث استدرجه لقطعة ارض زراعية، بعد مطالبة الضحية له، بسداد مبلغ 30 ألف جنيه، مستحقة عليه كديون.
 
بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لعجزه عن سداد الديون المستحقة عليه للضحية، وأنه استدرجه للتخلص منه، واستولى على مبلغ 400 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

جزار

تاجر جمال

ديون

ارض زراعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

مرتضى منصور فى مؤتمر تقديم المدرب الجديد: مليون و200 ألف دولار قيمة العقد.. ميتشو "المحترم" رفض الأهلى.. ويؤكد: نصف بطولات الأبيض بسببي وإعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك.. وجهاد جريشة ملاكي للأحمر

مرتضى منصور فى مؤتمر تقديم المدرب الجديد: مليون و200 ألف دولار قيمة العقد.. ميتشو "المحترم" رفض الأهلى.. ويؤكد: نصف بطولات الأبيض بسببي وإعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك.. وجهاد جريشة ملاكي للأحمر

الرئيس السيسى يمنح أبطال اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

الرئيس السيسى يمنح أبطال اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى و الزمالك على حسن وليد

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى و الزمالك على حسن وليد

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة