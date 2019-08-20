تجديد حبس جزار قتل تاجر جمال طالبه بسداد دين 30 ألف جنيه فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس جزار قتل تاجر جمال، وأنهى حياته بقطعة أرض زراعية بالهرم، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم، بسداد مبلغ 30 ألف جنيه دين عليه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة تاجر جمال، ملقاة بقطعة ارض زراعية، بجوار الطريق الدائرى.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه، بها جروح وطعنات بأنحاء جسده، وعثر على مفاتيح وهاتفه المحمول.

كشفت تحريات رجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، مالك محل جزارة، حيث استدرجه لقطعة ارض زراعية، بعد مطالبة الضحية له، بسداد مبلغ 30 ألف جنيه، مستحقة عليه كديون.

بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لعجزه عن سداد الديون المستحقة عليه للضحية، وأنه استدرجه للتخلص منه، واستولى على مبلغ 400 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.