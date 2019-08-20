تجديد حبس المخرج خالد مرعى 15 يوما بتهمة تهريب المخدرات عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

جددت نيابة شرق القاهرة الكلية ، حبس المخرج خالد مرعى ، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بحاولة تهريب كمية كبيرة مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة قادما من هولندا .

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على " مرعى " بعد أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، بعدما اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في حقائب الراكب ، وكلف كل من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأمورا الجمرك، بالتفتيش حيث عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة و5 أكياس موزعة داخل الحقائب ، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزاعة المخدر ، وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر ، ومطحنة مخدرات .