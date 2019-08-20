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تأجيل محاكمة 21 متهما فى قضية "حرب شوارع" وسط البلد للغد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:08 م
تأجيل محاكمة 21 متهما فى قضية "حرب شوارع" وسط البلد للغد مشاجرة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد بالسجن لجلسة باكر، لحضور باحث اجتماعى بسبب وجود قاصر بين المتهمين . 
 
صدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل
 
وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة بين المتهمين نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات" وبين بائع متجول سبق اتهامه فى قضيتى "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب بسبب افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصى الخشبية.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم بواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم واشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء، مستخدمين في ذلك أسلحة وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.
 
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كما أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكوها وهي الحوانيت المملوكة لكلا من ياسر محمد عبدالعال وأيمن سيد علي والتي ترتب عليها ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيه وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها وسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش ) وذخائر (طلقات خرطوش) مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها.
 
 

جنايات القاهرة

محكمة جنايات القاهرة

محكمة عابدين

عقوبة التشاجر

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