بومبيو يتوجه إلى أوتاوا لإجراء محادثات بشأن التجارة وفنزويلا والصين

رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس، الاثنين، إن الوزير مايك بومبيو، سيتوجه إلى أوتاوا حيث سيجري محادثات على مدى يوم واحد مع المسؤولين الكنديين حول العلاقات الثنائية وأزمة فنزويلا والكنديّين المحتجزين في الصين.

وتأتي زيارة بومبيو، التي ستتضمن إجراء محادثات مع رئيس الوزراء جاستن ترودو، وسط مخاوف من كندا بشأن ما إذا كان الكونجرس الأمريكي سيصدق على اتفاق تجاري جديد في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان "ستركز المناقشات على الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الكندية واسعة النطاق ومتعددة الأوجه، كما ستحدد فرص إحراز تقدم إزاء تحقيق أهدافنا المشتركة، بما في ذلك إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا وإطلاق سراح اثنين من المواطنين الكنديين قيد الاحتجاز التعسفي في الصين".