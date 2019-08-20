بعد اللعب والفسح.. إزاى تأهلى طفلك نفسيا قبل دخول المدارس

كتبت نهير عبد النبى

"فسح وسهر وجرى وتنطيط" هى الأجواء التى يعيشها الأطفال دائما فى العطلة الصيفية كنوع من الترفيه والاستمتاع بالإجازة، ولكن منذ بداية العام الدراسى لا بد من الانضباط والنوم مبكرا للتركيز والنشاط.

ومع اقتراب العام الدراسى الجديد يقدم اليوم السابع بعض الطرق لتأهيل الأطفال على استقبال المدارس فى عدة خطوات كما ذكرها موقع princetonreview.



اليوم الدراسى

1: ينصح بتدريب الطفل على النوم مبكرا والاستيقاظ فى موعد المدرسة ولكن تدريجيا حتى لا تتأثر نفسيته.

2: يجب اصطحاب الأطفال عند شراء الأدوات المدرسية المختلفة، وذلك لتأهيله نفسيا واختيار الألوان والأشكال التى يفضلها.

3: تشجيع الطفل على عدم الإفراط فى مشاهدة التليفزيون أو استخدام الموبايل والتاب لفترات طويلة.

4: ترتيب وتنظيم اليوم قبل الأيام الدراسية واستغلاله فى القراءة والرسم والتلوين، فيساعد ذلك الطفل على التأهيل لاستقبال العام الجديد.

5: الاهتمام بالصحة العقلية للطفل من خلال تنظم وجباته اليومية وتشجيعه على تناول الخضراوات والفواكه والأطعمة التى تعزز التركيز وتجدد النشاط والحيوية عنده.

6: تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية أثناء فترة الدراسة، وذلك لتقوية الذاكرة وتعزيز عضلاته وصحته.