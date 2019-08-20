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بسبب أفلام الأكشن والعنف.. طفلة عمرها 10 سنوات تشنق نفسها فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:12 ص
بسبب أفلام الأكشن والعنف.. طفلة عمرها 10 سنوات تشنق نفسها فى الإسماعيلية جثة - أرشيفية
‏‫الإسماعيلية -صبرى غانم

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بسبب أفلام الأكشن وكثرة مشاهدتها للتليفزيون وتصفح الإنترنت قامت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بشنق نفسها داخل أحد غرف منزل أسرتها بدائرة مركز الإسماعيلية.  

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا للمقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية من الإهالى بجمعية العاشر من رمضان  بقيام طفلة بالانتحار شنقا .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ ودلت تحريات المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية أن الطفلة "سلمى.م.ا" 10 سنوات اعتادت مشاهدة أفلام العنف ورؤية مشاهد الانتحار بالتليفزيون ومواقع الإنترنت فقررت تجربة الانتحار، وقامت بإحضار حبل ولفته حول رقبتها داخل غرفة بمنزل أسرتها حتى لقت مصرعها، وبسؤال شقيقتها 12 سنة، أكدت ماجاء بالتحريات، وبسؤال أسرتها لم يتهموا أحد بارتكاب الواقعة أو يشتبهوا في أحد، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة قرر أن هناك آثار حبل حول العنق  .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم التحفظ على جثة الطفلة بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وأمرت نيابة مركز الاسماعيلية بإشراف المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفلة، وإصدار التقرير النهائى الخاص بأسباب الوفاة والتصريح بدفنها عقب تشريحها.

 


انتحار طفلة

الاسماعيلية

الطب الشرعى

مستشفى الاسماعيلية العام

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