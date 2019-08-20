الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: الرئيس يستقبل منتخب كرة اليد للناشئين الفائز بكأس العالم الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:37 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب - محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين، الحاصل على بطولة كأس العالم. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية . منتخب كرة اليد بسام راضى كأس العالم لكرة اليد الرئيس السيسى اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة فيديو وصور.. استقبال أسطورى لأبطال العالم فى كرة اليد بمطار القاهرة.. المزمار البلدى والأغانى الوطنية تشعل الاحتفالات فور وصول منتخب الناشئين.. واللاعبون يحتفلون: "أنا ناوى.. أنا ناوى.. كاس العالم مصراوى" الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:48 ص "آمال" تهنئ فريق كرة اليد: حصلوا على بطولة العالم بكفاءة عالية.. صور الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:00 ص "ناجى" يهنئ فريق كرة اليد أبطال العالم: ألف مبروك لمصر وشعبها العظيم الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:30 م "الحياة اليوم" يحتفى بالإنجاز التاريخى لناشئى اليد.. عصام شلتوت يدعو للاستثمار فى "كرة اليد".. ويطالب بإنشاء مدارس متخصصة لها.. وأحمد العطار: تكريم الرئيس السيسى لمنتخب شباب اليد حفز الناشئين فى بطولة مقدونيا الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:51 م عصام شلتوت يدعو للاستثمار فى "كرة اليد".. ويطالب بإنشاء مدارس متخصصة لها الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:46 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى و الزمالك على حسن وليد مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى مرتضى منصور : الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وأنا تاريخ سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض عنصرية جديدة في الدوري الإنجليزي .. جماهير مانشستر يونايتد تصنع أزمة وتهاجم بوجبا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إهدار ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون.. الأزمات تبدأ بعد خسارة الصدارة وفقدان أول نقطتين بالبريميرليج فيفا يوافق على إقامة مباريات منتخب العراق بالبصرة فى تصفيات المونديال بسام راضى: الرئيس يستقبل منتخب كرة اليد للناشئين الفائز بكأس العالم المزيد من Trending Plus
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