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بسام راضى: الرئيس السيسى أعرب عن تقديره للنجاح الكبير لمنتخب اليد للناشئين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:38 م
بسام راضى: الرئيس السيسى أعرب عن تقديره للنجاح الكبير لمنتخب اليد للناشئين السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال السفير بسام راضى ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى  ، أعرب عن تقديره للنجاح الكبير لمنتخب اليد للناشئين، موضحاً أن الرئيس كرم اللاعبين والجهاز الفنى الوطنى لمنتخب اليد.

وأوضح راضى ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "extra news"، أن الرئيس طالب اللاعبين بالإستمرار فى النجاح والحفاظ على المستوى الممتاز الذى وصلوا له لأنهم أصبحوا قدوة للشباب المصرى، وضرورة الاستمرار فى هذا المستوى ليكونوا دعامة للمنتخب الوطنى الكبير، مشيراً إلى أن الرئيس ،  حيا الجهاز الفنى المصرى الوطنى، الذى يتكون من أبطال سابقين فى كرة اليد من الكابتن مجدى أبو المجد ، وحمادة الروبى ، وحسين ذكى، وتعتبر قصة مصرية ناجحة مكتملة الجوانب.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة ، إلى أن الرئيس أكد تقديره وتقدير الشعب المصرى، ولكل من يساهم فى مصلحة مصر ويرفع اسمها وعلمها داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن اللاعبين والجهاز الفنى ورئيس اتحاد لكرة اليد أعربوا عن امتنانهم وتشرفهم بلقاء الرئيس.

وأكد راضى ، أن هذا التكريم ووسام الرياضة من الطبقة الأولى الذى منحه الرئيس للمنتخب ، حافز كبير لهم للاستمرار وبذل مزيد من الجهد والحفاظ على المستوى الذى وصلوا له، ليكونوا قدوة لجميع الشباب.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، استقبل اليوم الثلاثاء ، لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج لأول مرة ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث منحهم الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

 

 


بسام راضى

رئاسه الجمهوريه

الرئيس السيسى

كره اليد

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