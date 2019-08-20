بريطانيا تعتزم إنهاء قوانين الاتحاد الأوروبى لحرية التنقل فور ترك التكتل

لندن (رويترز)

قالت بريطانيا الاثنين، إنها ستنهى قوانين الاتحاد الأوروبى لحركة التنقل فور انسحابها من الاتحاد فى 31 أكتوبر، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن بلاده لن تأخذ موقفا معاديا للهجرة.

ولم تقل الحكومة البريطانية فى عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى سوى أن بريطانيا ستعمل على إنهاء حرية التنقل "بأسرع ما يمكن" فى حالة خروج لندن من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق انتقالى، ووعد جونسون الذى تولى السلطة الشهر الماضى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سواء باتفاق أو بلا اتفاق فى 31 أكتوبر.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية فى بيان "حرية التنقل بوضعها الحالى ستنتهى فى 31 أكتوبر عندما تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى وبعد الخروج ستطبق الحكومة نظاما جديدا للهجرة أكثر عدلا يعطى أولوية للمهارات ولما يمكن أن يستطيع الناس أن يقدموه للمملكة المتحدة بدلا من الاعتماد على المكان الذى جاءوا منه".

وقالت المتحدثة باسم جونسون إنه يجرى وضع تفاصيل أخرى بشأن التغييرات فى مسألة حرية التنقل وسيتم طرحها قريبا ولكنها ستشمل إجراءات أكثر صرامة للتحقق من السجل الجنائي.

وقال جونسون لراديو بي.بي.سى كورنوال "ما سنفعله هو ترك الاتحاد الأوروبى وهذا يعنى أن تؤول كل هذه السلطات إلى المملكة المتحدة... هذ لا يعنى أننا سنمنع أحدا من دخول هذا البلد ولا يعنى أننا سنصبح معادين للهجرة أو للمهاجرين".