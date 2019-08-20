بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بزراعى المنيا

المنيا : فريق المحافظات

لقيت سيدة وشخص آخر مصرعهما، بينما أصيب 9 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى بمركز سمالوط شمال المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعى بزمام قرية قلوصنا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية، وتبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكى تحمل لوحات رقم "6392" بسيارة ميكروباص أجرة تحمل رقم "ن ى ب 9483 "ونتج عن ذلك انقلاب السيارتين.

وأسفر الحادث عن وفاة "هاجر عمر عبدالمجيد " وشخص آخر مجهول الهوية، وتم نقلهما وإيداعهما بمشرحة مستشفى عرب الزينة، كما أصيب 9 آخرين، تم نقلهم لمستشفى سمالوط بقرية قلوصنا وهم : عمرو أحمد محمد، 30 عاما، محمد جلال فتحى 35عاما، هناء سيد عيد، 28 عاما، ولاء عماد محمد، 48 عاما، عمرو عاطف محمد، عامان، محمد ثابت إبراهيم 31 عاما، مرعى بركات محمد 26عاما، فاطمة على نصر، 20 عاما، ومحمد عماد محمد قناوى 14 عاما.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.