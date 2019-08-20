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باكستان ترحب بجهود ترامب لتخفيف حدة التوتر الراهن فى إقليم كشمير

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:09 م
باكستان ترحب بجهود ترامب لتخفيف حدة التوتر الراهن فى إقليم كشمير عمران خان
إسلام آباد (أ ش أ)

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رحبت باكستان اليوم الثلاثاء، بجهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرامية إلى لتخفيف التوتر الراهن فى المنطقة والناجم عن تطورات الوضع فى إقليم كشمير.

وقالت مستشارة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون وزارة الإعلام، فردوس عاشق أعوان - فى سلسلة من التغريدات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن : " إسلام آباد تقدر الدور الذى يؤديه ترامب لتخفيف التوتر فى المنطقة"..منوهة فى الوقت ذاته بأن جهود الرئيس الأمريكى لتخفيف التوتر حول كشمير تعد ثمرة للجهود التى بذلها رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان لإبراز القضية الكشميرية على المستوى العالمي.

وأضافت : أن المجتمع الدولى أدرك الوضع المتدهور فى كشمير المحتلة من قبل الهند، وأعربت عن بالغ القلق إزاء إجراءات أحادية الجانب من قبل الهند، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء عمران خان أثار قضية كشمير بقوة وحزم على المحافل الدولية.

 


باكستان

كشمير

ازمه كشمير

الهند

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