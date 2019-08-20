انتهاء امتحانى البلاغة والصرف لطلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية دون شكاوى

كتب لؤى على

أنهى طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية ، امتحاناتهم لليوم الرابع ، الثلاثاء ، اللجنة الثانية، حيث أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة البلاغة، وطلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الصرف، وأعلنت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية عدم تلقيها أى شكاوى أو صعوبة خاصة بالأسئلة.