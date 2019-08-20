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انتهاء امتحانى البلاغة والصرف لطلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية دون شكاوى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:29 م
انتهاء امتحانى البلاغة والصرف لطلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية دون شكاوى طلاب الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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أنهى طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية ، امتحاناتهم لليوم الرابع ، الثلاثاء ، اللجنة الثانية، حيث أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة البلاغة، وطلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الصرف، وأعلنت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية عدم تلقيها أى شكاوى أو صعوبة خاصة بالأسئلة. 
 
يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.
 
 
 

الثانوية الازهرية

الدور الثانى للثانوية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

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