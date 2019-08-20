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اليونان: لم نتلق طلبا من ناقلة النفط الإيرانية للرسو

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:55 م
اليونان: لم نتلق طلبا من ناقلة النفط الإيرانية للرسو رئيس وراء اليونان
رويترز

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 قالت اليونان اليوم الثلاثاء إنها لم تتلق طلبا من ناقلة نفط مثار خلاف بين إيران والولايات المتحدة للرسو في أحد موانئها فيما حذرت واشنطن أثينا من مساعدة السفينة.
 
وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس آب. وأظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الثلاثاء أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني على الساحل الجنوبي لبيلوبونيز ومن المقرر أن تصل يوم 26 أغسطس آب.
 
وقال متحدث باسم وزارة الشحن اليونانية "السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا".

اليونان

إيران

الولايات المتحدة

واشنطن

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