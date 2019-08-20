اليوم.. عودة 1338 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

يعود اليوم الثلاثاء 1338 حاجا من أعضاء الجمعيات إلى القاهرة، حيث ستفوج المدينة 824 حاجا إلى أرض الوطن، بينما سيتم تفويج 514 حاجا من مكة المكرمة.

وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمه بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات.