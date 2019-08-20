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اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:18 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمتابعة المشروعات التى يعمل عليها الجهاز وملفاته خلال الفترة المقبلة.
 
وكان رئيس الوزراء قد أصدر مسبقا قرارا بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 4 سنوات برئاسته، وعضوية كل من، وزراء التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة، ولبنى محمد هلال، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقديّ، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذيّ لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (عضواً ومقرراً).
 
 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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