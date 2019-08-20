اليوم العالمي للمصور.. "الصحفيين العرب": المصورون بذلوا تضحيات كبيرة

كتب محمد السيد

حيا الاتحاد العام للصحفيين العرب، المصورين الصحفيين بمناسبة اليوم العالمى للمصور الصحفى 19 أغسطس من كل عام، وذلك بمرور 179 عامًا على اختراع التصوير الفوتوغرافى.

و تابع الاتحاد فى بيان له :" لقد بذل كثير من الزملاء المصورين الصحفيين تضحيات كبيرة من أجل تغطية العمل الصحفى خاصة فى الحروب التى سادت منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة سواء من كان منهم يعمل بالصحف أو أجهزة الإعلام الأخرى خاصة القنوات الفضائية وكذلك وكالات الأنباء ".

و أضاف الاتحاد أنه ازدادت وتيرة استهداف المصورين الصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلى ومن بين 144 انتهاكًا وقعت 31 إصابة بالأعيرة النارية ( الرصاص الحى والرصاص المطاطى ) بالإضافة إلى الاستهداف المباشر بقنابل الغاز والصوت تجاه أجسام المصورين بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم.

وذكر أن الاتحاد العام للصحفيين العرب يحيى بكل قوة جهود الزملاء المصورين الصحفيين فى عيدهم ويشيد بجهودهم وبسالتهم فى تغطية الأحداث الهامة وأداء رسالتهم السامية فى كل دول العالم.