اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

قال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إنه أعطى تعليماته باستمرار عمل لجان التعويضات بدون توقف خلال الأسبوع الأخير حتى فى أيام الإجازات الجمعة والسبت، وذلك حتى انتهاء فترة المهلة الأخيرة لقبول الرغبات يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجارى، مشيراً إلى زيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات والهيئة العامة للمساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه تم مد فترة قبول الرغبات لأكثر من مرة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة.

وأوضح "إبراهيم"، بأن كشوف المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وأيضاً إنشاء السد العالى ممن لم يسبق تعويضهم، بلغوا 11 ألف و 716 مستحقاً، منهم 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وسيتم تعويضهم بتقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجاناً فى 15 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقاً للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.