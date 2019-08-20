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النيابة تقرر حجز تشكيل عصابى تخصص فى نشل هواتف السيدات بمصر القديمة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:18 م
النيابة تقرر حجز تشكيل عصابى تخصص فى نشل هواتف السيدات بمصر القديمة سرقة هاتف محمول-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية ، حجز تشكيل عصابى ، 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامهم بسرقة هواتف السيدات بأسلوب الخطف، فى دائرة القسم.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط عاطلين سرقا هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها، مستقلان "توك توك" في مصر القديمة.
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وارتكبا 3 حوادث سرقة، وباعا المسروقات لعميلهما "سيئ النية".
 
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة التي اتخذت قرارها المتقدم.

سرقة هواتف محمولة

طرق سرقة الهواتف

محكمه جنوب القاهره

نيابه مصر القديمة

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