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النيابة تحقق مع صاحب مصنع لحيازته أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ببدر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:52 م
النيابة تحقق مع صاحب مصنع لحيازته أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ببدر مكملات غذائية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تباشر نيابة الشروق وبدر، التحقيق مع صاحب مصنع، لتصنيع الأدوية مجهولة المصدر، وحيازة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات.

 

وتمكن رجال إدارة مباحث التموين، من "ضبط.ا.ح"، 32 سنة، مسئول عن مصنع أدوية بمدينة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المصنع على 4800 كيس اعشاب " لحالات انتفاخ الأطفال"1200 كيس اعشاب " مهدئ للأطفال"، 8775 كيس اعشاب " لعلاج فقر الدم "، 2000 كيس بودرة أطفال "مكمل غذائي"، 1240 عبوة "مكمل غذائى للأطفال"، 1008 عبوة دواء " لرفع مناعة الأطفال"، 240 كيس " لعلاج الانيميا للأطفال"، 2 طن بودره " معبأة داخل أجولة "،91 كيلو مكمل غذائى " لتضخيم العضلات"،70 كيلو كامينا " مكسبات طعم "، 30 كيلو ألوان صناعية، 275 كيلو ديكسا روز " خامات تصنيع "،500 كيلو مبيض قهوه نباتى، 500 كيلو سكر أوروبى، 500 كيلو شرش لبن، 50 كيلو كاكاو، 375 كيلو صودا، 250 كيلو ملح ليمون، 450 كيلو لبن بودره، 50 كيلو فانيليا، 20 زجاجة ماء جوزة الطيب، 9 أدوات تصنيع، 250 كيلو ورق تغليف، 50000 استيكر لأعشاب أنواع مختلفة، 85000عبوات فارغه " معدة للتعبئة " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 


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نيابة الشروق وبدر

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مباحث التموين

مكملات غذائيه

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