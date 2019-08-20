المعمل الكيماوى يحدد مصير شخصين سقطا بسجائر مجهولة فى باب الشعرية

كتب سليم على

أرسلت نيابة باب الشعرية، عينة من 10 آلاف علبة سجائر، 28 جوال تبغ، 17 جوال فلاتر سجائر وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ضبطت بحوزة شخصين، إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة باب الشعرية، معلومات بشأن قيام مالك محل بيع سجائر مستوردة كائن بدائرة القسم، وشريك بذات المحل، بتخزين كميات كبيرة من السجائر والتبغ المهربين جمركياً، داخل مخزن ملحق بالمحل ملكهما، بقصد التصرف فيهم بالبيع بذات المحل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما داخل المحل المُشار إليه، وعُثر بداخل المحل والمخزن الملحق به على 10 آلاف علبة سجائر، 28 جوال تبغ، 17 جوال فلاتر سجائر وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.