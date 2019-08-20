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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بحشيش وترامادول بعين شمس

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:00 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بحشيش وترامادول بعين شمس مخدر الترامادول - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ر.أ" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ر.أ"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش، وأقراص الترمادول بقصد الاتجار، فى عير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
ترجع الواقعة بتلقى قسم عين شمس، بلاغاً يفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترمادول،  وهاتف محمول، ومبلغ مالى، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

تجارة المخدرات

جنايات القاهرة

تجارة الحشيش

السجن المشدد

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