القبض على عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش بالمطرية

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على عاطلين، بحوزتهما 2 كيلو حشيش، قبل بيعهما لعملائهما بالمطرية، تحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط عاطلين، وبحوزتهما (2,100 كيلو جرام حشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.