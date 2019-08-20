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القبض على صاحب مخبز ونجليه هاربين من أحكام بالإعدام فى البساتين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:50 م
القبض على صاحب مخبز ونجليه هاربين من أحكام بالإعدام فى البساتين إعدام - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مخبز ونجليه هاربين من أحكام بالإعدام أثناء اختبائهم داخل شقة بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين مفادها قيام ثلاثة أشخاص باستئجار شقة كائنة بعرب المعادى ـ دائرة القسم  وارتياب أهالى المنطقة فى أمرهم، وبالانتقال والفحص أمكن ضبط كل من "مجدى. ك"، 58 سنة، صاحب مخبز ونجله "عمرو. م"، 34 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليهما فى القضية رقم 3249/6321 لسنة 2016م  العمرانية / جيزة "قتل" والمقضى فيها بالإعدام لكلا منهما و"أحمد. م"، 33 سنة، عاطل وينتحل اسم كلا من ( كمال مجدى كمال عبد المجيد، حسن مجدى كمال عبد المجيد، نجل الأول، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين أرقام: 3249/6321 لسنة 2016م العمرانية / جيزة " قتل " والمقضى فيها بالإعدام، والقضية رقم 544/4904 لسنة 2010م العمرانية / جيزة " سلاح نارى " والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها. وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

 


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البساتين

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