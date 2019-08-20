الفريق شمس الدين الكباشى: إعلان حل المجلس العسكرى السودانى بعد قليل

كتب : هناء أبو العز

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى السودانى الفريق شمس الدين الكباشى، الثلاثاء، أن وفد قوى الحرية والتغيير سلم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادى، مضيفا أن حل المجلس العسكرى الانتقالى سيتم الإعلان عنه بعد قليل.

وقال الكباشى لموقع "العين الإخبارية" الإماراتى، إن قائمة قوى الحرية والتغيير تضمنت أسماء أعضاء المرشحين "الخمسة"، لعضوية مجلس السيادة، وهم: الأكاديمية السودانية الدكتورة عائشة محمد عثمان، والأستاذ الجامعى صديق تاور، المستشار القانونى حسن شيخ إدريس، والكاتب الصحفى محمد الفكى ومحمد التعايشي.

وأضاف الكباشى أن المراسيم الدستورية بحل المجلس العسكرى وتعيين أعضاء المجلس السيادى ستصدر بعد قليل على أن يؤدوا القسم أمام رئيس القضاء خلال اليوم أو صباح غداً فى حال حالت ظروف دون وجود جميع الأعضاء.