الفريق أسامة ربيع: عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 44 سفينة، بحمولة 3.4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم سنغافوراABL MERLION ،بحمولة 176 ألف طن، قادمة من مالطا، ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الليبيرية EVER ELORY، بحمولة 224 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.