الصين تفتتح أعلى حوض مائى بهضبة التبت ..صور

إيمان حنا

افتتحت مقاطعة تشينغهاى شمال غربى الصين الواقعة فى هضبة شنغهاى، التبت المعروفة باسم "سقف العالم"، أعلى حوض مائى فى العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الحوض المائي الجديد - الذى يبلغ ارتفاعه 2261 مترا عن سطح البحر- يقع فى مدينة شينينغ حاضرة المقاطعة، وهو أول حوض مائى فى "سقف العالم" وتبلغ مساحته 28 ألف متر مربع.





وقالت إدارة الحوض المائى، إن اليوم الأول لافتتاح الحوض جذب أكثر من 8 آلاف زائر، مشيرة إلى أن الحوض يضم أكثر من 30 ألفا من الحيوانات المائية لأكثر من 400 نوع وأكثر من 300 رأسا من الحيوانات البرية لأكثر من 100 نوع، بما فيها بعض الحيوانات البحرية النادرة مثل الحيتان البيضاء والدلافين قارورية الأنف.













