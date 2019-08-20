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الصين تحذر من سباق جديد للتسلح بعد إجراء أمريكا تجربة صاروخية جديدة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:12 م
الصين تحذر من سباق جديد للتسلح بعد إجراء أمريكا تجربة صاروخية جديدة الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)

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دعت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلى عن عقلية الحرب الباردة، وممارسة ضبط النفس، وبذل المزيد من الجهود لدعم الاستقرار والتوازن الاستراتيجيين العالميين، وذلك بعد إجرائها تجربة صاروخية جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"- فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - إن "إجراء الولايات المتحدة تجربة صاروخية جديدة، بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على انسحابها من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التى وقعتها مع روسيا، يظهر أن واشنطن تدفع نحو سباق جديد للتسلح، وإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية للغاية على الأمن الإقليمى والعالمي".

وحث شوانج، الولايات المتحدة الأمريكية على التخلى عن عقلية الحرب الباردة والمحصلة الصفرية، والتحلى بضبط النفس وعدم اتخاذ تحركات تقوض المصالح الأمنية للدول، والوفاء بمسؤوليتها بصفتها قوة عظمى، وحماية السلام والأمن العالميين والإقليميين مع المجتمع الدولي.

وكانت الصين قد أعربت، فى وقت سابق، عن أسفها ومعارضتها بشدة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى أوائل الشهر الجارى مع روسيا، معتبرة أن الهدف الرئيسى للولايات المتحدة هو إسقاط القيود عن نفسها، والسعى نحو تحقيق مميزات عسكرية واستراتيجية أحادية.

 


الصين

امريكا

سباق تسلح

امريكا تطلق صاروخ

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