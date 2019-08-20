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الشرطة الألمانية تغلق موقعا إلكترونيا لبيع المتفجرات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:22 م
الشرطة الألمانية تغلق موقعا إلكترونيا لبيع المتفجرات متفجرات
رويترز

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قام نحو ألف ضابط شرطة بمداهمات اليوم الثلاثاء، في ألمانيا وليتوانيا وكرواتيا، في إطار تحقيق في جريمة إلكترونية يتعلق بموقع قدم تفاصيل عن كيفية إنتاج المتفجرات والمخدرات الصناعية.

 

ونسقت الشرطة في مدينة جوتنجن بوسط ألمانيا المداهمات، التي تم خلالها تفتيش 34 مبنى واستجواب 22 مشتبها بهم وضبط 127 كيلوجراما من المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع المتفجرات وكذلك أجهزة تفجير.

 

وعثرت الشرطة أيضا على أسلحة وذخائر ومواد كيماوية لصنع المخدرات الصناعية.

 

وتم تجميد الموقع الإلكتروني، دبليو.دبليو.دبليو دوت إكسبلوسيفز دوت نت وحلت محل محتواه المعتاد رسالة من المدعين الألمان تقول "تمت مصادرة هذا النطاق ومحتواه الإجرامي".

 

وقالت الشرطة في بيان إن النطاق يتبع منصة إلكترونية بها زهاء ثلاثة آلاف عضو مسجل شارك 360 منهم بنشاط في 2018.

 

وتحقق الشرطة الآن مع مشغلي المنصة ومستخدميها للاشتباه بارتكابهم جرائم تتعلق بحيازة الأسلحة والمتفجرات ومواد مخدرة.

 


متفجرات

المانيا

كرواتيا

مخدرات

اسلحة

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