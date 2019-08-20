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السيسي يوجه بالاستمرار فى جهود تفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:26 م
السيسي يوجه بالاستمرار فى جهود تفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعًا مع اللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللواء السيد الغالى عرض خلال الاجتماع مستجدات تأسيس صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وآليات عمله وتمويله، وتطورات إنشاء المقر الدائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار فى الجهود المكثفة الجارية لتفعيل آليات عمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بحيث يحقق الهدف الذى أنشئ من أجله، تقديرًا للتضحيات الكبيرة التى يقدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصرى العظيم والتصدى للتحديات الإرهابية والأمنية التى تواجه مصر.

 


السيسي

السيد الغالي

صندوق تكريم الشهداء والمصابين

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