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السيسى يستقبل منتخب اليد ويوجه بتوفير كافة الإمكانيات لأبطال مصر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:14 م
السيسى يستقبل منتخب اليد ويوجه بتوفير كافة الإمكانيات لأبطال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث قام الرئيس بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.
 
حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن كلٍ من رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أشاد بما حققه المنتخب الوطني للناشئين من إنجاز عالمى فى كرة اليد، وإسهامهم فى تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، والذى يأتى امتداداً لتميز رياضة كرة اليد المصرية على المستوى العالمى، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.
 
ووجه الرئيس السيسي فى هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم فى تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام 2021.
 
 من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطنى وجهازه الفني عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، وما يمثله ذلك من حافز إضافى لهم لمواصلة العمل على رفع اسم مصر عالياً فى المحافل الرياضية الدولية.
 
السيسى يستقبل منتخب اليد (1)
 
السيسى يستقبل منتخب اليد (2)
 
السيسى يستقبل منتخب اليد (3)
 
السيسى يستقبل منتخب اليد (4)
 
السيسى يستقبل منتخب اليد (5)
 
السيسى يستقبل منتخب اليد (6)
 
السيسى يستقبل منتخب اليد (7)
 
 

السيسي

منتخب اليد

السيسي يكرم شباب اليد

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الرئيس السيسي

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