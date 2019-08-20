الرى تنظم ندوة توعية بروض الفرج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والأزهر

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى صباح اليوم ندوة توعية حول "ترشيد المياه" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة روض الفرج والأزهر الشريف ومحافظة القاهرة ومؤسسة الرفاعي للخدمات والتنمية بمقر مركز شباب الثورة الحضرى بروض الفرج بحضور مختلف فئات المواطنين من الشباب وربات البيوت.



تضمنت الندوة التعريف بوضع مصر المائى الحالي والتحديات التى تواجه الموارد المائية في مصر وآليات الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث، وكذلك الحفاظ على المياه من منظور أخلاقى ودينى، كما تناولت الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة للحفاظ على مواردنا المائية الحالية وتعظيم الاستفادة منها والمعروفه باسم (اﻷربع تاءات) التي تضمنت تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها وتنميتها وتهيئة البيئة لتفعيل القانون وتدريب الكوادر العاملة وتوعية وتبصير جموع المصريين بأهمية قطرة المياه.



كما تناولت الندوة حث الحاضرين على تحمل مسئوليتهم المجتمعية بضرورة ترشيد اﻹستخدام وأهمية الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكل المجارى المائية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق تعظيم الاستفادة منها.

