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الدفاع البريطانية: مقاتلات بريطانية ترافق طائرات روسية فوق البلطيق

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:00 ص
الدفاع البريطانية: مقاتلات بريطانية ترافق طائرات روسية فوق البلطيق مقاتلات حربية
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن مقاتلات القوات الجوية البريطانية من طراز "تايفون"، أقلعت اليوم الاثنين من مطار عسكرى فى إستونيا لمرافقة طائرتين روسيتين من طراز "سو 30".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان للوزارة نشر على موقعها على تويتر : أن" طائرات" تايفون" المنتشرة فى إستونيا كجزء من مهمة حلف شمال الأطلسى لمراقبة المجال الجوى فوق بحر البلطيق، رافقت اليوم الاثنين مقاتلتين روسيتين من طراز" سو 30 " "فلانكر" (حسب تصنيف الناتو) عندما حلقتا فوق بحر البلطيق".

والجدير بالذكر أن طائرات القوات الجوية البريطانية موجودة بالمنطقة وفقا لبرنامج حلف الناتو لمراقبة الأجواء فوق دول البلطيق.

وفى وقت سابق من شهر يوليو الماضي، نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورة لـ "اعتراض" طائرة النقل العسكرى الروسية "إيل- 76" من قبل مقاتلات تايفون البريطانية بالقرب من حدود إستونيا، وأقلعت الطائرات التابعة للقوات الجوية البريطانية، والتى تتناوب فى دول البلطيق، من قاعدة جوية فى إستونيا ورافقت إيل-76. وتُظهر الصور المقاتلات القريبة جدًا من إيل-76.

وأعلن طيار تايفون أن المقاتلات حلقت لاعتراض طائرة كانت "تقترب من المجال الجوى الإستونى من الجنوب".وقال الطيار "لقد حددناها وراقبناها، عندما مرتّ بالقرب من المجال الجوى لحلف الناتو".

وتعلن بريطانيا بانتظام عن اعتراض طائرات روسية فى دول البلطيق، والتى تنتقل من جزء من روسيا إلى آخر - إلى منطقة كالينينغراد.

 


وزارة الدفاع البريطانية

مقاتلات بريطانية

طائرات روسية

البلطيق

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