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الحكومة تبحث إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتشغيل خط سكة حديد قنا - سفاجا - أبو طرطور

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:30 ص
الحكومة تبحث إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتشغيل خط سكة حديد قنا - سفاجا - أبو طرطور السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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عقد مسئولون حكوميون اجتماعا موسعًا صباح اليوم الثلاثاء، لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور بحضور قيادات وزارتى النقل والبترول.

ناقش الاجتماع سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية، خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية والتى أتاحت للهيئة القدرة على إدخال القطاع الخاص لمساعدتها فى مثل هذه المشروعات.

وأكد مسئول بقطاع النقل، أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم  مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان  والمساهمة  في نقل خام الفوسفات، وسيشتمل المشروع على مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60كم تقريبا وذلك لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط.

وأضاف أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة هو مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد بالإضافة إلى مساهمته الايجابية لمصنع انتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة.

 وتم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة لسرعة تنفيذ المشروع وتوفير كافة وسائل الامان والسلامة على السكة

جدير بالذكر أن الخط كان يعمل من قبل وتم ايقافة نتيجة انخفاض معدلات التشغيل حيث كان عدد الرحلات هو رحلة واحد أسبوعياً على طول الخط وأنه فى  يوليو 2017 قامت وزارة البترول  بعمل مسح جغرافى على طول مسار الخط من منطقة أبو طرطور وصولا إلى ميناء أبو طرطور التخصصى فى سفاجا وتم عمل تقرير متكامل لهذه الأعمال وهو ما تضمنتة كراسة الشروط لأعمال التنفيذ.

وبناء على الأعمال المساحية فى عام 2018 قام التحالف النمساوي / الألماني بالتعاون مع جامعة القاهرة بعمل الدراسة الفنية والاقتصادية لتحديد الجدوى الاقتصادية لعملية إعادة تأهيل الخط والمهمات والمعدات المطلوبة لذلك وهو ما تضمنتة كراسة الشروط لأعمال التنفيذ، وتقدمت عدد 4 شركات تحالفات عالمية من البرتغال والصين وإيطاليا ومصر في يوليو 2019.

وستكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنوياً ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنوياً كما سيتم إنشاء محطة تداول بضائع بين محافظة قناة وعلامة كم 510 امتداد السكة الحديد بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من وإلى القطارات فى هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل والهدف من ذلك هو تحقيق  إمكانية كبيرة لنقل البضائع.

 


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