الحكومة الأفغانية تحمل طالبان مسؤولية إضرام النيران فى مدرسة للبنات

كابول(أ ش أ)

حمل مسئولون أمنيون أفغان اليوم الثلاثاء، حركة طالبان مسؤولية إضرام النيران فى مدرسة للفتيات فى العاصمة كابول.

وقالت نصرت رحيمى المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية - حسبما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن المسلحين أشعلوا النيران فى المدرسة فى منطقة شاكر دارا فى العاصمة الأفغانية.

وأضافت أن المتشددين ارتكبوا هذه الجريمة فى وقت متأخر من الليلة الماضية، لافتة إلى أن مقاتلى طالبان لا يزالون يرتكبون جرائم ضد الإنسانية من خلال اغتيال علماء الدين والمهندسين والأطباء والشيوخ وإغلاق أبواب المعاهد التعليمية.

وفى الوقت نفسه، رفض المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد هذه المزاعم.. وقال إن الحركة تحمى المعاهد التعليمية وتعتنى بها.

ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.